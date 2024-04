Figc | minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia di Suviana

(Di mercoledì 10 aprile 2024) In memoria delledel tragico incidente avvenuto presso la centrale idroelettrica di, la Federcalcio rende noto che “Il presidente, Gabriele Gravina, ha disposto undida osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi“. SportFace.

Antognoni diventa capo delegazione dell’Italia U21 - Nuovo ruolo per il campione del Mondo 1982 con la Nazionale di Bearzot. La Figc gli ha conferito una nomina molto prestigiosa Giancarlo Antognoni, ...passionedelcalcio

Mancini in dubbio per Milano (e non si allena). Sulla bandiera con il ratto il giudice chiede gli atti alla Figc: «Decido io» - Gianluca Mancini in dubbio per la gara contro il Milan. Ieri, il difensore ha rispettato la giornata di riposo concessa da De Rossi in vista del doppio impegno contro Milan e Udinese, oggi ...ilmessaggero

Serie A, la Procura Figc rafforza i controlli contro il razzismo - La Procura della Figc ha rafforzato i controlli contro il razzismo in vista delle partite di Serie A del fine settimane. E` quanto si apprende da una nota ANSA, ch.calciomercato