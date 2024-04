Fi | bilancio fantascientifico ma Napoli soffre

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nelvotato dalla maggioranza di centro sinistra, Forza Italia ne ha dimostrato fino a notte fonda i limiti e le incongruenze. Mentre l’assessore Baretta parlava di fantascienza, è toccato a noi far tornare con i piedi per terra questa Amministrazione. Le inefficienze sono presenti in tutti i comparti: dalle graduatorie ferme per ANM ai lavoratori a casa delle Terme di Agnano, dai fondi della tassa di soggiorno mal spesi alle mancate alienazioni del patrimonio. La sinistra si compiace sorridendo in aula e il resto della città piange! Dov’è il fondo per la manutenzione degli alloggi popolari? Dove sono gli incrementi di unità nella polizia municipale e turistica? (Si definiscono una destinazione turistica ed hanno solo 8 unità di polizia che si occupa di controllare il comparto). Dove sono i programmi di miglioramento della sicurezza? ...