Festival | E Sgarbi | ' Milanesiana festeggia 25 anni celebrando il valore della timidezza 22

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) - Simbolo di questa edizione è la rosa dipinta da Franco Battiato, elemento presente fin dalla prima edizione, che quest'anno, nella rielaborazione di Franco Achilli, 'arrossisce con grazia', in aderenza al tema portante. All'ombrarosa, si parlerà di argomenti di vario genere:, dalla cronaca con la guerra in Medio Oriente, alla politica, con uno spazio dedicato alle elezioni europee, al diritto, fino a tematiche come quellalongevità. Il tutto legato dal filo conduttore, vista come l'arte di saper ascoltare e osservare il mondo e i mondi degli altri. Ma anche dai suoi contrari, come l'istrionismo e l'estroversione. Laama la pace, una chimera in un mondo dominato dalle guerre, uno degli argomenti portanti di questa edizione con le voci di chi racconta ...