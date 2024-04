Festival | E Sgarbi | ' Milanesiana festeggia 25 anni celebrando il valore della timidezza' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Lai suoi primi 25con una edizione straordinaria, dedicata allae ai suoi contrari. Dal 20 maggio al 9 agosto, la kermesse ideata e diretta da Elisabettaattraverserà 25 città d'Italia per concludersi oltre confine, a St. Moritz, in Svizzera, unendo letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto. Un palinsesto lungo 53 giorni, con oltre 70 eventi, incontri, dialoghi e spettacoli e 150 ospiti di caratura internazionale, tra cui 2 premi Nobel, 2 Pulitzer e un premio Oscar, oltre a 9+1 mostre, allestite dallo scenografo Luca Volpati. Il tutto legato dal filo conduttore, vista come l'arte di saper ascoltare e osservare il mondo e i ...