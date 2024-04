Festa in caserma per il collega in congedo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il fischio della sirena bitonale, la targa con l’accetta rossa e il lungo applauso degli colleghi schierati in picchetto d’onore sul piazzale dellae davanti ai mezzi di soccorso tirati a lucido. È l’omaggio che i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate hanno riservato a Ferruccio Amonini, che al raggiungimento dei 61 anni di età, 27 con la divisa da pompiere, si è dovuto congedare. "Per aver prestato servizio al distaccamento dei vigili del fuoco di Merate e ai cittadini", recita il ringraziamento inciso sulla targa. Quando Ferruccio si è arruolato come volontario la nuovadei vigili del fuoco di Merate non c’era ancora: il distaccamento aveva sede in piazzetta San Bartolomeo, dove non c’era differenza tra la casa del custode e lo spazio per i pompieri, perché i vigili del fuoco di Merate sono sempre stati un’unica ...