Ferro in gravidanza | che ruolo ha e cosa accade se è troppo alto o basso

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La supplementazione e l’integrazione di nutrienti alla dieta è, anche in, una prassi consolidata. Questo perché, come riportato anche da uno studio pubblicato su Nutrition Reviews, dalla qualità della dieta materna dipende lo stato di salute del feto. Molte malformazioni e problemi di salute materno-fetali sono riconducibili a carenze di nutrienti essenziali. A questo proposito, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel Decalogo per lapone l’attenzione a come la supplementazione e il ricorso agli integratori alimentari vada prevista solamente in presenza di una carenza specifica. I rischi, infatti, non sono legati solamente alle carenze di nutrienti, ma anche agli eccessi che sono associati a una dimostrata tossicità. A questo proposito è utile porre l’attenzione sulin, sulle sue ...

