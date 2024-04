Ferrari | i tifosi sui social | “stracciate il contratto di Hamilton | Sainz è più forte di Leclerc” Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 aprile 2024), isui: “ildiè piùdi”. Lo scrive il quotidiano. Più passa il tempo e più l’annuncio dell’ingaggio di Lewiscon un anno d’anticipo da parte dellaassume i contorni di un errore. (…) L’ombra diè molto ingombrante, soprattutto in un momento particolare come quello che ha contraddistinto l’inizio di stagione, con Carlosdiventato improvvisamente l’idolo dei. Ha vinto in Australia a sedici giorni da un’operazione per appendicite, è arrivato sul podio in Bahrain e in Giappone e soprattutto ha sempre preceduto il compagno ...