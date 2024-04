(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il, raggiunto dalla polizia francese nella zona di Grenoble, è italo-egiziano. Le ricerche all'estero sono scattate dopo il racconto di alcuni testimoni che hanno visto il ragazzo in compagnia

Nuovi aggiornamenti in merito alla Ragazza francese morta ad Aosta . Il sospettato italo-egiziano è stato infatti fermato dalla polizia francese nel Paese transalpino. Il giovane, nato in Italia ma ... (ilgiornaleditalia)

In Francia è stato Arrestato il presunto autore dell'omicidio della donna trovata morta ad Aosta . Era stato avvistato da alcuni testimoni (notizie.virgilio)

Fermato in Francia il giovane sospettato per la morte della 22enne ad Aosta - Il sospettato, raggiunto dalla polizia francese nella zona di Grenoble, è italo-egiziano. Le ricerche all'estero sono scattate dopo il racconto di alcuni testimoni che hanno visto il ragazzo in compag ...ilgiornale

Arrestato il sospettato dell'omicidio della donna trovata morta ad Aosta, italo-egiziano Fermato in Francia - In Francia è stato arrestato il presunto autore dell'omicidio della donna trovata morta ad Aosta. Si tratta di un uomo di origini italo-egizione ...notizie.virgilio

Ragazza morta nella chiesa di La Salle, rintracciato in Francia il sospettato dell’omicidio - Il sospettato dell’omicidio della 22enne francese trovata a La Salle, un giovane italo-egiziano, sarebbe stato rintracciato in Francia ...unita