Fedez | “Smettere di andare a scuola non è stata una scelta facile Non credo che un titolo di studio possa definire la cultura di una persona o il suo valore”

(Di mercoledì 10 aprile 2024), ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai2, ha discusso del suo percorso scolastico e dell'importanza dei titoli di. Il rapper, che non ha il diploma, ha raccontato di aver lasciato il liceo artistico in quarta superiore per dedicarsi alla musica. L'articolo .

Fedez a Belve: “Il caso Balocco ha influito nella crisi con Chiara” - Nell'intervista a Belve, Fedez parla per la prima volta con Francesca Fagnani dopo la sua separazione da Chiara Ferragni.2anews

L’attico dei Ferragnez in affitto per 35mila euro al mese - Come recita l’annuncio sul sito di Roseto Prestige, l'attico dei Ferragnez a Milano è tornato in affitto ...lascimmiapensa

Crisi Fedez-Ferragni, il rapper racconta la sua verità in tv - Il caso Balocco ha influito sulla rottura «Sì, sì, sì». Intanto, c’è una nuova istruttoria dell’Antitrust su Chiara per le uova di Pasqua ...unionesarda