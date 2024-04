Fedez più che Belva è un paraguru

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) I lettori hanno senz’altro ragione se mi obiettano che conpuò bastare, che c’è di più urgente al mondo, io però non mi faccio persuaso di alcune spigolature e qui torno serio, niente Lino Banfi e citazioni beffarde. Intanto sia lecito osservare che questa intervista a Belve sta ricevendo una esposizione spropositata e questo la dice lunga sui meccanismi della informazione televisiva, pubblicitaria. Più si invocano contenuti e più arrivano autoreferenziali celebrazioni sull’onda del gossip mitopoietico, inevitabile, inscalfibile.chi è? È un rapper, per dire qualcosa di vago, di transeunte nella musichetta moderna, uno di non eccelso successo da almeno una decina d’anni. Gli ultimi album a dirla tutta sono stati dei flop, i tour accorciati per mancanza di attenzione, lui ridotto ad aggrapparsi a Orietta Berti per rispolverare tormentoni ...