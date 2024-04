Fedez | mamma Tatiana vorrebbe riunire i Ferragnez

Il compleanno della figlia Vittoria non sarebbe filato in modo liscio: tensione sempre più alta tra Fedez e Chiara Ferragni : cosa è accaduto Fedez e Chiara Ferragni sono sempre più ai ferri corti. ... (361magazine)

Fedez si commuove parlando di Chiara Ferragni a Belve: “Comunque vada sarà sempre la donna della mia vita” - Intervistato da Francesca Fagnani a Belve, Fedez ha tolto ogni freno rispondendo alle domande su Chiara Ferragni.dire

"Fedez e Chiara Ferragni torneranno insieme, ecco cosa sta facendo la madre di lui" - Secondo un'indiscrezione che arriva dopo l'intervista del rapper a Belve i Ferragnez potrebbero tornare insieme in futuro ...corrieredellosport

Fedez in lacrime a Belve per Chiara Ferragni: "Resterà sempre la donna più importante della mia vita" - Fedez si è commosso durante l'intervista a Belve parlando di Chiara Ferragni e della fine del loro matrimonio, spendendo però per l'imprenditrice parole di grande affetto.movieplayer