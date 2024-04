Fedez | le reazioni vip a Belve | da Celentano a Lucarelli | “Volgare e triste”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’intervista diha fatto discutere, ovviamente, tra ondate di supporto e inevitabili critiche. Due schieramenti che hanno tra le loro fila anche nomi conosciuti come, Selvaggiae i portavoce del Codacons, da tempo impegnato in una battaglia senza quartiere contro il rapper. Il Molleggiato, con un secco post su Instagram, ha voluto far arrivare il suo supporto al collega, salutando nel contempo anche Chiara: “Ciao! Mi sei piaciuto ieri sera! Sei stato forte! Un abbraccio e un bacio alla tua Chiara” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’INESISTENTE (@inesistente) Più dura Selvaggiache, in una story precedente alla messa in onda del programma, ...