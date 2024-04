Fedez | la nuova vita da single parte dai figli Leone e Vittoria

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 10 aprile 2024)rida qui. Dopo la dolorosa separazione da Chiara Ferragni, ladadel rapper comincia dall’amore per i suoi, il primogenito nato sei anni fa e la piccola di casa arrivata tre anni fa. L’amore che il cantante prova per loro è ormai noto: più volte, soprattutto in passato, lo ha ribadito via social. Per questo, in un momento particolarmente difficile come quello della separazione, non può che aggrapparsi a loro. Nell’intervista a Francesca Fagnani durante la trasmissione Belve, il cantante non ha dubbi nella risposta da dare alla domanda «A chi direbbe grazie». «A miei», ...