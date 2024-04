Fedez e l’intervista a Belve | dalla “connessione sessuale” con Chiara Ferragni alla presa di posizione netta sul Caso Balocco Ecco com’è andata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Circa sessanta minuti di intervista.si commuove, piange parlando della fine del suo matrimonio con: “Sono stati tre anni molto difficili. Purtroppo non abbiamo retto. Non volevo piangere – aggiunge il rapper – intorno alle nostre figure c’è sempre dietrologia, come se tutto fosse frutto di un calcolo. C’è anche chi è arrivato a dire che io abbia strumentalizzato la mia malattia e ci abbia guadagnato”. Rompe il silenzio per la prima volta a ““: “Comunque vada,sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà la donna più importante della mia vita indipendentemente dal fatto che l’amore possa andare avanti o meno. Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli“. Esclude i tradimenti (“Mi stupisce la leggerezza con cui si dicono certe cose senza nessuna ...