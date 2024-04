(Di mercoledì 10 aprile 2024) Momenti di commozione, spunti ironici, irritazione: si alternano i registri nella lunga intervista esclusiva a Belve, andata in onda ieri in prima serata su Rai2, in cuiha parlato per la prima volta della separazione daFerragni. E nella confessione a tutto campo con Francesca Fagnani il rapper si è soffermato anche sul suo rapporto turbolento con la politica, sulla rottura con Luis Sal, ex socio di Muschio Selvaggio, sulla sua adolescenza irrequieta e sui trascorsi con la droga, rivelando di aver "tentato il suicidio a 18 anni". Sulla fine del matrimonio con l’imprenditrice digitale, diventata di pubblico dominio lo scorso 22 febbraio dopo settimane di rumors su web e social, hail cosiddetto-gate, con la multa da 1 milione dell’Antitrust alle società riconducibili a Ferragni per ...

Milano, 9 aprile 2024 – Total look nero e croce al collo. È questo l’outfit che Fedez ha scelto per raccontarsi a Belve , il fortunato programma di Francesca Fagnani in prima serata su Rai2. Questa ... (ilgiorno)

Fedez si racconta in esclusiva a Francesca Fagnani durante il programma Belve andato in onda questa sera, martedì 9 aprile 2024, in prima serata su Rai 2. Durante la chiacchierata il cantante, quasi ... (superguidatv)

Fedez e la crisi con Chiara: "Il caso Pandoro ha pesato" - Momenti di commozione, spunti ironici, irritazione: si alternano i registri nella lunga intervista esclusiva a Belve, andata in onda ieri in prima serata su Rai2, in cui Fedez ha parlato per la prima ...quotidiano

Belve, cosa è successo ieri sera: tra le lacrime di Fedez e le confessioni di Borghi - Attraverso le conversazioni intime condotte da Francesca Fagnani, i telespettatori hanno esplorato il lato umano di Fedez, l’autenticità di Alessandro Borghi e la sensibilità di Francesca ...dilei

Fedez in lacrime a 'Belve': "Sono stati 3 anni molto difficili. Purtroppo non abbiamo retto" - Il rapper sul caso Balocco: "Chiara non è in cattiva fede". L'adolescenza a Rozzano: "Ho provato la droga, ne sono uscito dopo un anno". Il tentato suicidio a 18 anni ...rainews