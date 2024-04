Fedez e Chiara Ferragni | quando e perché è finita | cosa c’entra il caso Pandoro con la loro crisi

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 10 aprile 2024)è realmentetra? L’argomento è troppo ghiotto per non poter essere trattato da Francesca Fagnani nella puntata di Belve andata in onda ieri sera su Rai2. Proprio il rapper è stato il primo ospite della puntata, durante la quale si è commosso in due momenti ben precisi, ovvero parlando della fine dell’amore con: la verità del rapper a Belve L’intervista di ieri aera senza dubbio la più attesa di Belve. Secondo il rapper, attorno alla sua figura ed a quella della moglie, si è indubbiamente accumulata una grande mediaticità. Inevitabilmente si è parlato dellama anche dei guai che ha avuto la ...