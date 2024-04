Fedez e Chiara Ferragni come si divideranno le case dopo il divorzio? Ecco a chi sono intestate

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 10 aprile 2024)l’intervista dia Belve, molti dubbirimasti irrisolti, ma una certezza è arrivata dritta e: ildaè una realtà ormai irrecuperabile. Eogni separazione ”milionaria” che si rispetti,iniziate a circolare diverse curiosità in merito alla possibile divisione dei beni dei due ex, in particolare le due...