Fedez a Belve | “Gue’ dice che mi ha lanciato lui ma io ero già famoso” La storia dei dissing con i ‘veterani del rap’

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Ho iniziato a fare rap perché volevo amici”, ha dichiaratonel corso della sua attesissima intervista concessa a. Tra i botta e risposta su Chiara Ferragni, il pandoro-gate e l’affaire Luis Sal, c’è anche spazio per la musica rap. L’artista, ospite nel temuto studio di Francesca Fagnani, ha parlato del tanto ‘venerato’ ed ostentato concetto di ‘strada’: “Vengo da un luogo in cui esiste l’omologazione di periferia, ci sono canoni da rispettare. Non tutte le persone che vengono dalla strada sono fatte per la strada: c’è chi è preda e chi è predatore, io ero la preda. Impari a farti rispettare ma ti picchiano lo stesso. Ne ho prese abbastanza”, ha raccontato. Scardinato il falso mito del ‘se non vieni dalla strada non puoi fare musica, il cantante ha spiegato come si è appassionato al genere: “Se ...