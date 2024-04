Fedez a Belve conquista il web | i fan apprezzano la sincerità del rapper

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) È già la puntata più vista di sempre., Chiara Ferragni e la fine della loro storia continuano a calamitare l’attenzione di tantissimi italiani. Ieri sera, per l’intervista senza veli delmilanese,, il programma su Rai2 condotto da Francesca Fagnani, hato vette mai toccate in precedenza in termini di spettatori e share: ben 2.213.000 di telespettatori e il 12,55% di share. E oggi, come logica conseguenza, gli hashtag ##Chiara (ovviamente riferito alla bionda imprenditrice digitale) e #rimangono sulla cresta dell’onda del dibattito social.durante la trasmissione televisiva, in onda su Rai Due, Roma 28 marzo 2024. ANSA/FABIO FRUSTACI Le reazioni dei fan Facendo un rapido giro sul web si può ...