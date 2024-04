Federico Fashion Style torna con Il Salone delle Celebrità | quando in tv e ospiti vip

(Di mercoledì 10 aprile 2024)in tv con un nuovo programma dal titolo ‘Il‘. L’hair stylist più famoso del mondo dello spettacolo si prenderà curaacconciature di alcuni vip. Vediamo insieme chi sono gliandrà in onda. Il2024, nuova versione vip delMeraviglie Dopo il successo del ‘IlMeraviglie’,Lauricon una nuova versione che vede come clienti, personaggi famosi. Tra extension, forbici e spazzole a sedersi sulle sfavillanti poltrone del suo ...

Al Gus di Roma l'hair stylist festeggia il ritorno da oggi su Real Time dopo una lunga pausa dalla tv Grande festa e Folla di vip per il lancio del nuovo programma di Federico Fashion Style , 'Il ... (sbircialanotizia)

Al via il nuovo programma di Federico Fashion Style , Il Salone delle celebrità , che arriva oggi alle 16.40 su Real Time con il primo episodio. Una sorta di 'celebrity edition' del collaudato 'Il ... (fanpage)

Federico Fashion Style annuncia il ritorno in televisione dopo un periodo d’assenza: sarà alla guida di un programma. Federico Fashion Style annuncia il ritorno in tv (credits @vanityfair.it) – ... (ilcorrieredellacitta)

