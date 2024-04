FdI ha votato sì a gran parte del Patto Ue sui migranti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Fratelli d'Italia all'Eurocamera haa favore in sette votazioni su dieci sui testi deldi migrazione esprimendosi in maniera contraria solo sul regolamento sull'asilo e la migrazione - l'unico appoggiato dal Pd - che prevede la solidarietà obbligatoria dei Paesi membri. Ha, invece, sì ai due testi considerati più in bilico nel pacchetto: quello sulle procedure di asilo accelerate e quello sulla gestione delle crisi migratorie. Su entrambi i testi la maggioranza del gruppo Ecr, di cui Fdi fa, hacontro. Sul testo sulla gestione delle crisi, inoltre, 2 eurodeputati si sono astenuti: Berlato e Fiocchi.