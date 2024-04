Fastweb-Eolo | accordo per la rete FWA a 1 Giga Messe insieme l' infrastruttura di Eolo e i 26 GHz di Fastweb

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Entrambe le società beneficeranno dell'utilizzo combinato delle risorse, per estendere l'offerta in FWA a ulteriori aree...

Fastweb-Eolo: partnership sui servizi di connettività in Italia - Le due aziende utilizzeranno in modo sinergico lo spettro di Fastweb e le infrastrutture Fwa di Eolo per mettere a disposizione di famiglie e imprese connessioni fino a 1 Giga nelle aree dove non è di ...businesspeople

FWA 5G, accordo tra Eolo e Fastweb per portare internet ultraveloce dove non c’è la fibra - Fastweb si assicura l'accesso ad una infrastruttura di rete FWA strategica, concentrata nelle aree in cui non sono disponibili reti FTTH.mondo3

Tariffe Fibra 100 mega - Di recente, la banda ultralarga ha visto un notevole incremento, con il 56% in più di abbonamenti in Fibra Ottica, consolidandosi come tecnologia principale e dominante il mercato.facile