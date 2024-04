(Di mercoledì 10 aprile 2024) SIENA Comunale 1 (diurno continuato) Viale Vittorio Veneto, 23 tel: 0577 45060 Massetana (continuato e notturno a chiamata) Via Massetana Romana, 64 tel: 0577 280834 ABBADIA SAN SALVATORE Fabbrini 0577 778257 BUONCONVENTO-MONTERONI MURLO-PONTE A TRESSA Ponte d’Arbia 0577 590274 CHIANCIANO Sant’Elena 0578 31167 CHIUSDINO-MONTICIANO San Giuseppe - Monticiano 0577 756638 CHIUSI Frullini 0578 20002 SARTEANO-CETONA Notari - Cetona 0578 238014 MONTALCINO-TORRENIERI Salvioni - Montalcino 0577 848216 ABBADIA E ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO Lauretana - Abbadia di Montepulciano 0578 708024 MONTEPULCIANO Sorbini 0578 757352 SAN QUIRICO D’ORCIA-PIENZA San Quirico 0577 897515 CASTIGLIONE D’ORCIA-VIVO Guidotti - Castiglion d’Orcia 0577 887153 RAPOLANO-ASCIANO Chellini - Rapolano Terme 0577 724018 SINALUNGA-BETTOLLE TORRITA Bufalini - Torrita di Siena 0577 ...

Avreste mai immaginato che le farmacie francesi sarebbero diventate virali? È proprio quanto sta accadendo grazie ai turisti americani , che su TikTok le definiscono delle "location da non perdere" ... (fanpage)

"Punti di riferimento: le FARMACIE di Empoli e dintorni per un servizio essenziale" - FARMACIE di diversi comuni toscani offrono servizi di supporto e assistenza. Orari e contatti utili per trovare aiuto farmaceutico in diverse località della provincia.lanazione

Benu FARMACIE, presentate le campagne di prevenzione e i servizi - Sono state presentate a Milano diverse iniziative Benu FARMACIE, tra cui il mese della prevenzione e l’Hub salute del Gruppo.farmaciavirtuale

FARMACIE del futuro, Gualtieri: saranno anche un centro servizi per la sanità - Il vicepresidente di Federfarma Crotone, spiega il nuovo pacchetto di semplificazioni proposto dal ministro Paolo Zangrillo: Amplifica in parte gli incarichi assegnati ai farmacisti già sotto pandemia ...ilcrotonese