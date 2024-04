Farmaci dopanti ai cavalli per aumentare velocità e resistenza Denunciato per maltrattamenti

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pisa, 10 aprile 2024 – Maltrattamento di animali e somministrazione die sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche. Con queste accuse i militari della guardia di finanza di Pisa hannoil titolare di un'azienda operante nel settore dell'ippica dopo aver scoperto nel corso di una serie di controlli a delle scuderie vari tipi diper, alcuni dei quali illegali in Italia e riportanti diciture in cirillico. Tutti i medicinali, per oltre 100 dosi, e anche flaconi da 2500 ml, sono stati sequestrati. Nell'ambito dei controlli al settore, i militari hanno posto sotto sequestro un'area adibita a scuderia all'interno del Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, dove erano presenti otto paddock per il ricovero di. Il ...

Migliarino, Farmaci dopanti in due scuderie - Operazione della Guardia di Finanza nel parco di Migliarino Massaciuccoli. Denunciato il titolare di una scuderia per maltrattamento di animali. Scoperti anche 19 lavoratori in nero ...rainews

Farmaci dopanti ai cavalli per aumentare velocità e resistenza. Denunciato per maltrattamento - Pisa, 10 aprile 2024 – Maltrattamento di animali e somministrazione di Farmaci e sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche. Con queste accuse i militari della guardia di finanza di Pisa ...lanazione

Scuderie irregolari, doping per cavalli e 19 lavoratori a nero: i controlli a Pisa - Farmaci dopanti per cavalli ritrovati nelle disponibilità di un 60enne italiano in una scuderia con 8 paddock all'interno dell'area del Parco di Migliarino-San Rossore. La guardia di finanza di Pisa ...gonews