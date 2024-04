Fallout | recensione | pollice decisamente su per la serie di Jonathan Nolan

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 aprile 2024) LadiPrime Video sviluppata daa partire dall'omonimo videogioco. È nata una nuova era per gli adattamenti videoludici.pensa in grande. Ha detto di essere stato presente nel momento in cui i cinecomics sono diventati non solo un fenomeno, ma una parte importante dell'industria cinematografica hollywoodiana. La sceneggiatura di Batman Begins, diretto da suo fratello Christopher, è infatti sua. Ora, dopo laWestworld, afferma di essere pronto a cavalcare un'altra rivoluzione: quella degli adattamenti di videogiochi. E ha ragione: finalmente cinema e, soprattutto, televisione hanno capito come approcciarsi a questo tipo di storie. Pensiamo al recente The Last of Us. La nuova ...