F1 | GP Cina 2024 | programma | date | orari e diretta tv

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La Formula 1 lascia la terra del sol levante dopo il Gran Premio del Giappone, per svolgere un secondo appuntamento nel continente asiatico. Dopo quattro anni di assenza a causa della pandemia da Covid-19 che ha fatto annullare l’evento tra il 2020 e il 2023, il Circus atterra a Shanghai per il Gran Premio di. Zhou Guanyu avrà così la possibilità di vivere la propria gara di casa per la prima volta dal suo debutto nella categoria regina. Il fine settimana sarà ricco di sorprese, con Shanghai pronta ad ospitare la prima gara sprint dell’anno. Il Gran Premio avrà luogo tra il 19 e il 21 aprile, con due settimane di stop previste dopo l’appuntamento giapponese. Si scenderà in pista per la prima e unica sessione di prove libere alle 05:30 italiane di venerdì 19 aprile. Nella stessa giornata, alle 09:30, ecco che scatterà il semaforo verde per le qualifiche sprint. Al ...