Export | l’Istat | la Campania +29 | 2% tira la volata del Sud +16 | 9%

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nel 2023 l’nazionale in valore risulta stazionario rispetto all’anno precedente, ma con dinamiche territoriali molto differenziate, con il sud che cresce del 16,9% e il Nord-ovest del 2,4%, mentre si registra una flessione per il Nord-est (-0,8%) e il Centro (-3,1%) e una netta contrazione per le Isole (-19,2%). Lo rilevanel dossier ‘Esportazioni delle regioni italiane’. Nel 2023 le regioni più dinamiche all’sono(+29,2%), Calabria (+22,7%), Molise (+21,0%), Abruzzo (+13,6%), Piemonte (+7,3%), Basilicata (+5,4%) e Toscana (+4,7%); quelle che registrano le flessioni più ampie, Sardegna (-24,2%), Valle d’Aosta (-21,5%), Sicilia (-16,6%), Friuli-Venezia Giulia (-13,6%), Marche (-12,3%) e Lazio (-9,7%).spiega che ”la stazionarietà dell’in ...