Evil 4 arriva su Paramount+ | trailer e data d’uscita della quarta e ultima stagione della serie horror

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Si avvicina il debutto di4: ladell’apprezzataarriverà anche in Italia. Il lancio è previsto dal 24 maggio, con un episodio a settimana, su, che ha divulgato ilufficiale.4 sarà composto da 14 episodi conclusivi, quattro in più rispetto allaprecedente, per accomodare meglio l’addio. In questo atto finale, Kristen, David e Ben avranno a che fare con casi che coinvolgono tecnologie ribelli, maiali posseduti, oppressioni e infestazioni demoniache, una musadanza evocata da presunte streghe e una reliquia malvagia. Nel frattempo, il subdolo Leland cerca di indurre Kristen a crescere un anticristo ...

Firenze , 20 marzo 2024 - tentazione e seduzione, la costante lotta fra bene e male, in una versione inattesa. Arriva a Firenze 'The Devil’s Passion' , spettacolo, itinerante, in lingua inglese, con ... (lanazione)

Prince of Persia: un nuovo gioco roguelite verrà presentato il 10 aprile, già svelata la data d'uscita - Solo pochi giorni fa vi parlavamo di un nuovo gioco della serie di Prince of Persia sviluppato da Evil Empire, lo studio di Dead Cells. Stando ai rumor, la software house francese avrebbe dovuto prese ...it.ign

VIDEO – L’Inter premia il Goal of the Month: deciso quello di marzo! - L’Inter negli scorsi giorni aveva definito la shortlist per il Goal of the Month del mese di marzo, con quattro opzioni. È arrivata la scelta da parte dei tifosi, con il preferito: ecco il video. IL G ...informazione

Un nuovo Prince of Persia potrebbe arrivare entro il 2024 - Ubisoft avrebbe dato l'incarico di produrre un nuovo Prince of Persia al team di Dead Cells, con un early access in arrivo.spaziogames