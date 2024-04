Europa League tabù italiano | sono lontani i tempi della Coppa Uefa

Si giocheranno giovedì 11 aprile alle 21 le partite di andata dei quarti di finale dell' Europa League 2023/2024. In programma, nel dettaglio, Liverpool-Atalanta, Benfica-Marsiglia, Milan-Roma e ... (today)

Gerry Cardinale e Dan Friedkin , proprietari di Milan e Roma, sono statunitensi ma con affari in Italia: puntano su sport, media e spettacolo (pianetamilan)

5º posto Champions Ranking Uefa aggiornato: Italia sempre in testa, Germania e Inghilterra seconde - Ad approfittarne è l'Inghilterra che aggancia al secondo posto nel ranking UEFA la Germania. Sono terminate le gare d'andata dei primi due quarti di Champions League con due pareggi. Ad approfittarne ...tuttonapoli

Il Milan ritrova Thiaw contro la Roma | Bennacer dal primo minuto - Il Milan si prepara per la fondamentale sfida di domani contro la Roma, valevole per i quarti di finale di Europa League. Stefano Pioli ha un grande dubbio: Malick Thiaw. Il difensore tedesco aveva so ...sportpaper

Paris Saint Germain, contro il Barcellona per crescere - Visualizzazioni: 6 Il Paris Saint Germain si prepara alla sfida contro il Barcellona Il Parco Dei Principi attende una delle partite più importanti della stagione, Luis Enrique affronta il suo vecchio ...calciostyle