Europa League | Liverpool-Atalanta | probabili formazioni | orari e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bologna, 10 aprile 2024 – Tre squadre italiane a caccia dell’, due si scontreranno tra di loro, Milan e Roma, la terza avrà un impegno durissimo nei quarti di finale contro il. L’di Gasperini allo scoglio di Jurgen Klopp, ma forte di un successo ad Anfield tre anni fa che rimane negli annali nella Dea bergamasca. La formazione di Gasp è reduce dal difficile doppio confronto in ottavi con lo Sporting, pareggio a Lisbona e vittoria di misura a Bergamo, mentre ilha demolito lo Sparta Praga per 5-1 e 6-1, ma se c’è una squadra in grado di compiere un miracolo quella è proprio l’. L’Italia cerca dunque quel trofeo che finora è sempre mancato, mai un successo da quando si chiama, dopo che per ...