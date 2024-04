Europa League | Dybala | De Rossi ha le carte in regola per raggiungere Allegri e Mourinho

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Milano 10 aprile 2024 - Vigilia dei quarti di finale die Paulosi è presentato al fianco del suo allenatore, Daniele De, per presentare la sfida. Nella giornata di domani infatti l'argentino guiderà in campo i giallonella sfida contro il Milan per l'andata del turno che vale un posto in semifinale. Ecco le parole della Joya nella sala stampa dello stadio San Siro. Che differenza c'è tra De? "Penso che a differenza di altri allenatori avuti in passato, Destia ancora iniziando ora, gli altri hanno grande esperienza in tutte le competizioni. È difficile fare paragoni con gli altri, però vedendo come allena, cosa ci trasmette ogni giorno. Ci ha dato un entusiasmo molto ...