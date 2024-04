Europa League | De Rossi | Milan squadra armonica | San Siro? Dà sensazioni uniche

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma 10 aprile 2024 - Tornano le coppe europee e la Roma torna di fronte al proprio destino, legato a doppio filo con l'. Se da una parte lo scorso anno i gialloevitarono il derby italiano con la Juventus, venendo graziati dal sorteggio, con i bianconeri costretti ad arrendersi al Siviglia in semifinale, ecco che lo stesso non si possa dire quest'anno. I gialloinatti sono attesi domani al derby italiano incontro ildi Stefano Pioli "retrocesso" dalla fase a gironi della Championsdi quest'anno e con il chiodo fisso di sollevare la coppa, per lenire i dolori di una stagione al di sotto delel grandi aspettative sulle spalle dei rososneri. Alla vigilia di questo primo episodio della sfida, che si giocherà a San ...