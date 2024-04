Europa League | andata dei quarti | orario e dove vedere in tv Milan-Roma e Liverpool-Atalanta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024)o, 10 aprile 2024 – Non solo la Champions, ma anche la seconda competizione continentale è pronta a regalare spettacolo con idi finale di. L’urna non è stata clemente con le tre italiane in corsa: per l’c’è il, l’ultimo dell’era Klopp e che è in corsa anche per il titolo in Premier; mentre sarà derby italiano tra. Senza dubbio, le altre quattro squadre avrebbero rappresentato un ostacolo minore, invece gli altri accoppiamenti saranno: Benfica-Olympique Marsiglia e Leverkusen-West Ham. I portoghesi hanno superato i Rangers agli ottavi, mentre i francesi sono passati grazie al secco 4-0 rifilato all’al Villarreal che ha provato invano a rimontare in ...