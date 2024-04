Euroderby | caccia al gol d’autore Milan in volo con Leao e Giroud Lukaku-Dybala | la Roma può tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Farsi strada verso la finale di Europa League, obiettivo rossonero dichiarato. E dimostrare di poter essere l’allenatore del futuro, oltre che del presente. Due concetti chiave ben impressi nella mente di Stefano Pioli, in vista dell’andata dei quarti contro la, domani sera alle 21 a San Siro. Il tecnico sta percorrendo ad ampie falcate la strada della riabilitazione: sette vittorie consecutive tra campionato e coppa, per togliersi di dosso l’etichetta di "a fine corsa". E sotto gli occhi di Gerry Cardinale, atteso al Meazza, vuole mettere un altro tassello. Magari grazie alle reti di, infatti, sarà anche sfida tra coppie del gol: sul taballano una cinquantina abbondante di centri stagionali. 59 per l’esattezza. Olivier...