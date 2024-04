Euro 2024 | l’ambasciatore tedesco in Italia | “Sarà l’evento più sostenibile al mondo”

(Di mercoledì 10 aprile 2024)in, Hans-Dieter Lucas, durante la presentazione dell’peopresso l’ambasciata della Repubblica Federale Tedesca a Roma, ha rilasciato dichiarazioni in merito alla ormai prossima rassegnapea, parlando di valori etici e sostenibilità: “Noi tedeschi siamo felici di ospitare l’peo per la prima volta dal 1988, condividendo i principi del rispetto reciproco della concorrenza pacifica e leale. Il campionatopeo dimostra anche che in merito alla crisi climatica è necessario affrontare i grandi eventi sportivi in maniera. Vogliamo che questa manifestazione diventisportivo piùdella storia”. Lo stesso Lucas ha poi spiegato ...

A partire dalle 21.15 di stasera 10 aprile 2024 il canale YouTube di Parc Fermé , in occasione del debutto della Formula E sul circuito intitolato a Marco Simoncelli per il primo Misano E-Prix , ... (sportintv.eu)

“È la prima volta che c’è un investimento di 32 milioni di Euro solo sulla sostenibilità, è il più grande investimento fatto dalla Uefa su questo tema. Abbiamo creato attività in Germania per ... (sportface)

Borse Europee in rialzo in attesa di inflazione USA e riunione BCE - (Teleborsa) - I mercati Europei si muovono in rialzo, in un clima attendista per le importanti indicazioni per la politica monetaria in arrivo tra oggi e domani. L'attenzione odierna è rivolta al dato ...finanza.repubblica

La colletta dei tifosi della Roma per il povero Mancini: “La multa per il sorcio la paghiamo noi” - Il difensore "martire del moralismo". La colletta ha già superato i 5.000 Euro dell'ammenda e finirà probabilmente in beneficenza ...dire

La Federazione mondiale di atletica darà un premio in denaro a chi vincerà l’oro olimpico a Parigi, per la prima volta nella storia - La Federazione mondiale di atletica leggera ha annunciato mercoledì che premierà con 50mila dollari (circa 46mila Euro) ciascun vincitore di una medaglia d’oro nelle 48 specialità dell’atletica alle p ...ilpost