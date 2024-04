Esposto dei Vigili del fuoco | “Caserma nel degrado e del tutto inadeguata”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lucca, 10 aprile 2024 – L’Unione Sindacale di BasedelToscana, dopo aver sollecitato la struttura del Corpo Nazionale deidelsenza ottenere risultati, ha inviato unalla Procura sullo stato di mancanza di sicurezza e non ottemperanza al Dlgs 81/2008 delle stesse sedi. "Il Corpo Nazionale – è il paradosso – è un organo di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma che chiude un occhio nelle proprie sedi". «Abbiamo presentatocon relazione documentale e fotografica di alcune delle peggiori situazioni nelle sedi VF di Aulla, Viareggio, Lucca, Cascina, Castelfiorentino, Portoferraio. Sedi in affitto dove viene pagato un canone (245.000 l’anno alla Provincia di Lucca) senza manutenzione straordinaria e con edifici privi di ...