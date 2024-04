(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dopo oltre sei mesi di silenzio,, società di& Gaming leader in Italia, irrompe negli scenariinternazionali con ildiSix. L'attesa è terminata., forte del suo prestigioso passato con numerose vittorie tra cui il PG Nationals del 2019, 2021 e 2022, R6S Italian Cup del 2022 e

eSports, scalata internazionale di Mkers di De Rossi e Florenzi con nuovo team di Rainbow Six - Dopo oltre sei mesi di silenzio, Mkers, società di eSports & Gaming leader in Italia, irrompe negli scenari eSports internazionali con il nuovo team di Rainbow Six. L'attesa è terminata. Mkers, forte ...adnkronos

Ecco tutti i vincitori, le interviste e l'analisi dei campionati europei di Pokémon - Ecco i vincitori di Pokémon GO, del gioco di carte collezionabili e di Pokémon Scarlatto e Violetto direttamente dagli europei di Londra ...tuttosport

EUIC: tutti i vincitori, le interviste e l'analisi del meta dei campionati europei di Pokémon - Ecco i vincitori di Pokémon GO, del gioco di carte collezionabili e di Pokémon Scarlatto e Violetto direttamente dagli europei di Londra ...corrieredellosport