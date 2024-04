eSports | scalata internazionale di Mkers di De Rossi e Florenzi con nuovo team di Rainbow Six

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) – Dopo oltre sei mesi di silenzio,, società di& Gaming leader in Italia, irrompe negli scenariinternazionali con ildiSix. L’attesa è terminata., forte del suo prestigioso passato con numerose vittorie tra cui il PG Nationals del 2019, 2021 e 2022, R6S Italian Cup del 2022 e l’esclusiva partecipazione al Six Invitational nel 2021, ha deciso di rinnovare il proprio impegno nei confronti degli appassionati died in particolare del titolo firmato Ubisoft. La societàdi Daniele Deed Alessandroè pronta a riaffermare la propria presenza investendo in un roster appartenente ad uno dei più importanti circuiti ...