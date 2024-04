Esplosione Suviana Paolo Capone | Leader UGL | “Siamo in presenza di una strage | sicurezza sul lavoro è un diritto”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Sono profondamente addolorato per l'alla centrale idroelettrica del Lago die per le notizie di un incendio al piano meno nove. In questache ha coinvolto i lavoratori che erano di turno, esprimo la mia più sincera solidarietà e vicinanza alle vittime e alle loro famiglie.

Turbina idroelettrica, cosa è e come funziona: i tre modelli usati nelle centrali e la... - Come funziona una turbina idroelettrica Se ne parla dopo l'Esplosione alla centrale di Suviana. Si tratta di un dispositivo in grado di trasformare l'energia cinetica dell'acqua in energia meccanica.ilmessaggero

Suviana, stallo nelle ricerche dei dispersi. “Situazione drammatica, serve un miracolo” - È di tre vittime, cinque persone ferite e quattro disperse il bilancio provvisorio dell’Esplosione verificatasi ieri pomeriggio a Bargi, ...iltempo

Tragedia Suviana, morto Vincenzo Franchina: sposato da un anno e papà da pochi mesi - L’operaio, vittima insieme ad altri due colleghi dell’Esplosione avvenuta ieri nella centrale idroelettrica di Suviana, nel Bolognese, si era sposato poco meno di un anno fa ed era padre di un bambino ...quotidianodiragusa