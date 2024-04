Esplosione Suviana | Mulè | Nostro cuore lacerato Il minuto di silenzio alla Camera dei Deputati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2024 "Ilal pensiero delle vite di Vincenzo Franchina, Mario Pisano, Pavel Tanase, strappate aal primo dei diritti naturali, il dirittovita, che si sostanzia non nel fatto di essere riconosciuto e accettato da un governo che lo concede, ma nel fatto di essere costitutivo della natura stessa dell'uomo. A noi spetta il compito di dare veste giuridica a questo diritto per garantirne l'effettivo rispetto sui luoghi di lavoro. Come già ieri ha fatto il Presidente dellavoglio esprimere, a nome dell'Assemblea, le mie più sentite condoglianze alle famiglie dei lavoratori. Con questo spirito vi invito a osservare undiproprio nel ricordo delle vittime, nella speranza ...