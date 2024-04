Esplosione Suviana | chi erano le vittime dell’incidente nella centrale

(Di mercoledì 10 aprile 2024) È di tre morti, quattro dispersi e cinque feriti gravi il bilancio dell'incidente di ieri allaelettrica Enel Green Power del lago di, sull'Appennino bolognese (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Una turbina è esplosa al piano -8 dell'impianto. Il crollo ha travolto almeno 12 tecnici di ditte esterne che lavoravano a adeguamenti della. Le treidentificatestrage sono Vincenzo Franchina, 36 anni, di Sinagra (Messina), Pavel Petronel Tanase, nato in Romania, di Settimo Torinese (Torino), di 45 anni, e Mario Pisano, nato a Taranto e residente a San Marzano di San Giuseppe (Taranto), 73 anni. Proseguono le ricerche, particolarmente complicate, dei quattro dispersi. Secondo Luca Cari, dirigente comunicazione dei Vigili del fuoco, "non stiamo lavorando con molte speranze di ...

