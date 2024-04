Esplosione nella centrale idroelettrica di Suviana | una delle vittime abitava a Genova con la moglie

Strage di Suviana, la ricostruzione dell'Esplosione alla centrale idroelettrica: la turbina esplosa, il collaudo in corso e l'allagamento - Nelle prime ore del pomeriggio di ieri (9 aprile), una notizia si è diffusa rapida come il vento tra i paesi adiacenti al bacino artificiale di Suviana, una delle dighe ...ilmattino

I soccorsi nella centrale idroelettrica di Bargi sono molto complicati - La centrale si sviluppa per nove piani sotto il livello dell'acqua e l'Esplosione è avvenuta all'ottavo, il secondo più in profondità: i soccorritori non sono ancora riusciti ad arrivare fin lì e non ...ilpost

Tavares incontra i sindacati a Torino - 'Stiamo realizzando passo dopo passo il piano 2030. Per Mirafiori tantissime idee, è il cuore di Stellantis' (ANSA) ...ansa