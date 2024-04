Esplode pentola a pressione | morta una donna di 46 anni a Caltagirone

(Di mercoledì 10 aprile 2024)(Catania) 10 aprile 2024 – Una normale attività domestica. Lamessa sul fuoco. Poi di colpo un boato. L’utensile da cucina che scoppia. Unache viene investita dall’esplosione, e muore. Tragedia in un appartamento di via Ciuffia, a, in provincia di Catania. Lo scoppio di unaha causato la morte di unapakistana, madre di 9 figli. E' accaduto poco dopo le 9 del mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di. Indagini sono in corso. Lapakistana di 46, mamma di 9 figli, èappunto a seguito ...

