Esordio vincente per Sinner a Montecarlo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L'azzurro liquida Korda, agli ottavi sfiderà Struff(MONACO) - Buona la prima. Inizia col piede giusto il cammino di Jannikal "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in corso sui campi del Principato (montepremi 5.950.575 euro). All'esor

esordio subito fortunato per Tudor . Il nuovo allenatore della Lazio battezza la sua avventura nella Capitale da grande ex contro la Juventus e si porta a casa i 3 punti allo scadere . Tra scelte a... (ilmessaggero)

Una gara senza storia: Jannik Sinner ha domina to l'americano Sebastian Korda vincendo in due set nella prima gara del Masters 1000 di Montecarlo. Agli Ottavi di finale sfiderà Struff (ilgiornale)

Una gara senza storia: Jannik Sinner ha domina to l'americano Sebastian Korda vincendo in due set nella prima gara del Masters 1000 di Montecarlo. Agli Ottavi di finale sfiderà Struff (ilgiornale)

Chi è Jan-Lennard Struff, il prossimo avversario di Sinner all'Atp Montecarlo: età, carriera, ranking atp - Jannik Sinner ha vinto in due set all'Esordio all'Atp Montecarlo contro Sebastian Korda. L'altoatesino ha archiviato la pratica dello statunitense in appena due ore, vincendo 6-1, 6-2 ...ilmessaggero

Masters 1000 Monte-Carlo: Esordio vincente per Sinner, Korda ko - Tutto facile per Jannik Sinner al debutto al Masters 1000 di Monte-Carlo: Korda ko in due set, l'azzurro agli ottavi ...sportfair

Tennis, Montecarlo, Sinner vince all'Esordio e va agli ottavi - Esordio vincente per Jannik Sinner nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L'altoatesino ha battuto in due set lo statunitense Sebastian Korda 6-1,6-2. Agli ottavi Sinner - che è n.2 del ran ...napolimagazine