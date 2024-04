Esercitazione con fuoco prescritto Obiettivo ’rinnovare’ il bosco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Brucia il Monte Bosta: ma è solo un’. Ieri mattina tecnici, operai e volontari si sono ritrovati sul Monte Bosta, nel Comune di Filattiera per un intervento di ‘’. Tra le attività di prevenzione degli incendi boschivi, c’è infatti la pratica deleliminare la vegetazione ingombrante, le sterpaglie e ostacolare la rinnovazione naturale del, che può essere un’esca all’insorgenza dell’incendio. Allo stesso tempo è stata un’occasione per fare un po’ di addestramento per il personale Aib, Antincendi boschivi. Il progetto è nato in collaborazione con i Beni sociali Lusignana, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Montana Lunigiana e la Regione Toscana. L’attività rientra nella Strategia aree interne ...