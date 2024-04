Eroica Juniores Nations Cup Tappa anche in Valdarno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) di Giorgio Grassi Fervono i preparativi a per ricevere la terzadella "Cup 2024". L’evento ciclistico si concluderà in Piazza Varchi, in pieno centro storico. L’arrivo della terza delle quattro tappe ci sarà sabato 20 aprile intorno alle 17. La Coppa delle Nazioni Junior è la challanger più importante del calendario mondiale di categoria. Sono ben 29 (38 erano le richieste) le squadre dei cinque continenti: 18 team nazionali, 6 squadre di club stranieri, un club italiano e 4 rappresentative ragionali. Quattro le tappe in programma, tra le province di Siena, Grosseto, e per la prima voltasul territorio di Arezzo. Al via saranno 176 i corridori, 6 per ogni squadra, come prevede il regolamento dilettanti. Dopo la prima giornata di giovedì 18 aprile a Punta Ala con ...