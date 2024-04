Equitazione | Campionati Italiani salto ostacoli 2024 | caccia al successore di Giampiero Garofalo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tutto pronto per ididell’: a Cervia la quattro giorni tricolore si terrà dal 18 al 21 aprile e nel complesso sono 531 gli iscritti, tra amazzoni e cavalieri, con 576 cavalli. I binomi che saliranno sul podio nella categoria assoluta saranno ammessi di diritto allo CSIO di Roma Piazza di Siena, previsto a fine maggio. I concorrenti per il titolo tricolore assoluto saranno 36, tra i quali 3 già vincitori in passato, ovvero Giulia Martinengo Marquet (titolo nel 2015 e nel 2018, seconda nel 2017 e nel 2021), Luca Marziani (titolo nel 2019 e nel 2021), e Francesca Ciriesi (titolo nel 2022, seconda nel 2020). Saranno al via, tra gli altri, anche Francesco Turturiello (secondo nel 2022 e terzo e nel 2023), Andrea Calabro (terzo nel 2022), ...