Epidemia di morbillo in Italia | Bassetti | “Il peggio arriverà in estate | necessario il vaccino”

(Di mercoledì 10 aprile 2024)diin: “Ilin” Inè in atto un’diche potrebberare in: ne è convinto Matteo, infettivologo del policlinico San Martino di Genova. Sono 213 i contagi registrati nei primi tre mesi del 2024 a fronte dei quindici casi totali registrati in tutto il 2023. “È partita un’, la situazione non è ancora grave, ma è preoccupante” ha dichiaratoin un’intervista a La Stampa. A preoccupare gli esperti è la diminuzione della copertura vaccinale: “Eravamo arrivati a circa il 95% dei bambini vaccinati, ma ora si è scesi di vari ...

