Ricordato per essere stato presidente dell'Istat, per due volte ha avuto incarichi di governo, prima con Letta e poi con Renzi. Cosa fa oggi? (ilgiornale)

Nella terza stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’ – che tornerà su Rai 1 in prima serata giovedì 15 febbraio, dopo la pausa in concomitanza con il Festival di Sanremo – abbiamo ritrovato il ... (quotidiano)

"Enrico Giovanni Barsotti eletto presidente della sezione UNVS T. Bacchilega - V. Targioni" - Si è svolta l'assemblea straordinaria per eleggere i nuovi vertici della sezione UNVS "T. Bacchilega - V. Targioni" dopo la scomparsa del presidente Mauro Balloni. Nuovo presidente è Enrico Giovanni B ...lanazione

Pasquale Miele, da Mirandola al Campionato Mondiale della Pizza - LEGGI ANCHE: Cena a quattro mani, un viaggio gastronomico con Enrico Arena e Giovanni Sorrentino Sulla scia di questo premio prestigioso, insieme alla voglia di confrontarsi con una nuova platea e di ...fermentopizza

San Giovanni, nasce un nuovo Centro Sportivo in via Enrico Fermi - Nasce, nel quartiere Lucheria a San Giovanni, tra via Enrico Fermi e l’argine leopoldino, un nuovo centro sportivo dove attualmente sono presenti due campi da calcetto in disuso. L’intervento totale a ...valdarnopost