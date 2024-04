Energia | Antitrust minaccia rimborsi per un miliardo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Una tempesta si profila all’orizzonte per le aziende del settore energetico, con l’chedi mandare avanti le pratiche di ammonimento per far pagare loro un conto salato per le presunte pratiche scorrette. L’avvertimento arriva direttamente dal presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), Roberto Rustichelli, intervenuto nella trasmissione “5 minuti” di Bruno Vespa. Rustichelli: undi euro ai consumatori Secondo Rustichelli, se la giustizia amministrativa non dovesse respingere il ricorso delle aziende condannate per aver alzato i prezzi delle bollette, queste si troverebbero a dover rimborsare i consumatori per una cifra che potrebbe superare ildi euro. Rustichelli ha precisato che le previsioni riguardanti isono prudenti, ...